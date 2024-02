Ma quanti connettori diversi sono nascosti in Vision Pro?

Come vedete dall'immagine sotto, il connettore da 10 pin è veramente enorme, e sembra inserirsi nel lato dell'auricolare sotto la fascia, il che ne rende l'accesso molto difficile. Sempre che non si abbia intenzione di smontare il dispositivo.

Apple Vision Pro è pieno di sorprese, almeno dal punto di vista dei connettori. Solo pochi giorni fa abbiamo riportato la notizia della presenza di un cavo dall'aspetto simile all'odiato Lightning per collegare il dispositivo alla batteria, e a distanza di poche ore i ragazzi di iFixit ne hanno scoperto un altro, ancora più grande (siete alla ricerca di un visore VR? Date un'occhiata al nostro elenco dei migliori sul mercato : qui non troverete cavi Lightning di sicuro!).

Giusto per chiarezza, questo, come quello di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, non è un cavo Lightning propriamente detto, ma lo ricorda solo nell'aspetto.

Un cavo Lightning (non presente in Vision Pro) è infatti dotato di 8 pin, mentre quello di cui stiamo parlando ne presenta 10 e il connettore che serve a collegare il visore alla batteria esterna è dotato invece di 12 pin (in quest'ultimo caso per estrarlo serve una graffetta, come quelle che si usano per estrarre il carrellino della SIM dei telefoni).