Vision Pro sarà costosissimo, ma anche solo usare Safari così vale il prezzo del biglietto

Il video, postato su X dal leaker M1Astra e subito fatto eliminare dalla casa di Cupertino per violazione del copyright (ma su Discord potete ancora vederlo), mostra come si potrà navigare con il browser proprietario Safari, e a giudicare dalle immagini è veramente convincente.

A poche settimane dal lancio sul mercato del nuovo visore per la realtà virtuale / mista di Apple, Vision Pro , è spuntato un video online in cui possiamo ammirare alcuni particolari dell'esperienza utente che Apple non ha voluto rivelare alla presentazione (il visore di Apple non potrete comprarlo, ma questi sì: date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori sul mercato, sempre aggiornata!).

Nel video vengono aperte cinque finestre e si vede come si può passare dall'una all'altra in maniera veramente semplice e con animazioni fluidissime.

Se espandete una finestra vedrete tutte le schede al loro interno, ognuna con il nome del sito Web in bella vista e con la possibilità di trascinarla per farla diventare a sua volta una finestra, proprio come avviene da PC.

Ogni aspetto è personalizzabile, e si può vedere come navigando in Safari si può interagire con gli oggetti in tre dimensioni. Se infatti sappiamo che Apple consente agli utenti di posizionare gli oggetti intorno a loro virtualmente utilizzando la realtà aumentata (AR), nel caso del video vediamo come si può visualizzare un rendering 3D di Vision Pro a 360 gradi.

L'oggetto può essere ridimensionato per poterlo vedere meglio, e una volta selezionato proietta un'ombra sulle altre schede per indicare il fatto di essere in primo piano.

Alla presentazione dell'anno scorso, Apple aveva menzionato che Vision Pro sarebbe stato lanciato a "inizio 2024", ma secondo le ultime anticipazioni il visore dovrebbe essere presentato entro fine febbraio.

In ogni caso, non sperate di poterci mettere la mani sopra facilmente. Il dispositivo costerà 3.499 dollari e sarà disponibile, almeno inizialmente, solo negli Stati Uniti, e anche se successivamente dovrebbe arrivare in altri mercati non è stato reso noto quali saranno.