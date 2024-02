3.500 dollari buttati, ma ora sappiamo che Vision Pro ha un tallone d'Achille

Cominciamo subito rovinandovi la sorpresa: il "vetro" ha un rivestimento in plastica, e anche se Apple non lo chiama propriamente vetro (sul sito lo definisce "vetro laminato"), certo non ci saremmo attesi di trovare la plastica all'esterno.

OK, siamo abituati a vedere JerryRigEverything fare a pezzi senza battere ciglio dispositivi che costano anche 2.000 euro, d'altronde è il suo lavoro, ma il nuovo Vision Pro da 3.499 dollari? Ebbene sì, anche il nuovo, costosissimo visore VR di Apple è passato tra le grinfie dello YouTuber, che ne ha svelato pregi e difetti (se volete acquistare un visore VR ma non sapete come orientarvi, non cercate oltre: ecco il nostro elenco dei migliori , sempre aggiornato e con offerte imperdibili).

In genere infatti il vetro laminato presenta uno strato di plastica all'interno di un "sandwich" di vetro, non all'esterno, in modo da aumentare la resistenza, mentre qui Apple ha optato per una soluzione diversa, con le conseguenze che vedremo tra un istante.

Lo YouTuber infatti smonta il visore scollegando la fascia e la batteria, notando l'ottima qualità costruttiva di tutti i componenti, soprattutto del tessuto della fascia, morbidissimo. Poi si accinge a testare il vetro bombato con le sue punte in scala di Mohs e, sorpresa, si riga già con la punta di livello 3, per mostrare graffi più profondi a livello 4.

Giusto per confronto, i telefoni si rigano a livello 6, con solchi più profondi a livello 7, e, per dirla proprio tutta, le punte in scala di Mohs non danno una misurazione lineare della durezza, in quanto la differenza reale tra due punte successive varia anche notevolmente.

In ogni caso, la situazione è questa, e oggetti metallici come chiavi, monete e persino la polvere possono lasciare graffi indelebili sul rivestimento. Per questo Apple offre una copertura speciale ad attacco magnetico e un panno per lucidare, ma in caso di danno sappiate che la sostituzione costa 799 dollari.

In caso si paghino 500 dollari per l'Apple Care, il costo per la sostituzione scende a 299 dollari.

Proseguendo con il test, giusto per non farsi mancare niente Zack brucia la fascia in plastica riciclata, e osserva come anche le lenti interne siano facilmente rigabili, quindi non devono essere pulite con fazzoletti di carta, ma solo con panni in microfibra.