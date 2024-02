Se molti sviluppatori tentennano su Vision Pro, TikTok non perde tempo

Il nuovo visore di Apple non richiama l'attenzione solo per le soluzioni tecniche, il design o il fatto che i suoi utenti lo indossano anche per guidare, ma fa notizia per lo scarso interesse di alcuni sviluppatori nel lanciare app native che consentano di accedere ai propri servizi sfruttando le potenzialità della piattaforma (a proposito di visori, sapete che differenza c'è tra realtà virtuale e realtà aumentata?).

È il caso, su tutti, di Netflix e in misura minore di YouTube (anche se Google ha promesso che ci sta lavorando), ma TikTok non ha perso tempo e ha appena lanciato una versione della sua app completamente riscritta da zero proprio per Vision Pro.

Ricordiamo infatti che per aumentare le app disponibili al lancio per il nuovo dispositivo, Apple non solo offre la possibilità di creare app native appositamente sviluppate, ma consente la compatibilità delle app per iPad, anche se queste vengono eseguite in una finestra e non sfruttano le potenzialità immersive del visore.