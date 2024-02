Apple ascolta le critiche: il primo aggiornamento di VisionOS migliora le Persona

Apple ha iniziato a rilasciare il primo aggiornamento (anche se in beta) per Vision Pro: VisionOS 1.1 introduce bugfix vari, oltre alla possibilità di ripristinare il dispositivo.

Tra i cambiamenti, c'è una migliore gestione degli oggetti 3D, ai quali adesso è possibile avvicinarsi di più. In Vision Pro, gli elementi dell'interfaccia che si trovano in realtà aumentata, spariscono quando l'utente si avvicina troppo e li attraversa: tuttavia, alcuni utenti avevano riscontrato problemi con giochi in AR, perché gli oggetti tridimensionali sparivano quando l'utente era ancora relativamente lontano.

Un'altra miglioria importante riguarda le Persona, ossia gli avatar che vengono utilizzati per mostrare il volto dell'utente durante le videochiamate. Le Persona erano uno degli aspetti che era stato più criticata nelle prime recensioni di Vision Pro: d'altra parte, si tratta di una funzione dichiaratamente ancora in beta (anche adesso), ma il primo update di VisionOS ha già iniziato a mettere delle pezze.