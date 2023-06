Diamo un'occhiata al sistema operativo di Apple Vision Pro

Come ormai sapranno tutti, all'inizio del mese Apple ha presentato ufficialmente il suo primo visore per la realtà aumentata / mista, Vision Pro. Ma com'è il sistema operativo, visionOS? Grazie a MacRumors, possiamo dargli un'occhiata in quanto Apple ha rilasciato la prima beta dell'OS e l'SDK destinati agli sviluppatori in modo da creare app per il visore. visionOS può essere eseguito installando l'ultima beta di Xcode 15 e il simulatore visionOS 1.0, abbastanza per farsi un'idea di cosa attende i fortunati possessori del dispositivo della mela. Come potete vedere dall'immagine di apertura, l'interfaccia è molto pulita, e proietta il sistema operativo nel vostro salotto. Ovviamente, vedendolo dal computer, non ci sarà il livello di immersione che potreste avere indossando il visore. Nondimeno, icone e finestre, oltre alle app 2D per iPad e iPhone (che saranno compatibili senza bisogno di mettere mano al codice) sono disponibili.

Fonte: MacRumors

Animazioni e fluidità sono di primo livello, come ci si aspetterebbe da Apple, e anche alcune app dedicate sono fatte molto bene. Per navigare in Internet, per esempio, si utilizza una versione di Safari per visionOS, che consentirà agli sviluppatori di siti web di vedere come saranno le loro pagine web.

Fonte: MacRumors

Tutto assomiglia molto a un iOS... traslato nel mondo reale. C'è anche un Centro di Controllo per personalizzare il tema, come la modalità chiara e scura, Spotlight per le ricerche e una Modalità Guest, per consentire ai vostri amici di provare il visore senza per questo accedere ai vostri dati. C'è poi una modalità "Environment", che blocca l'esperienza di realtà aumentata e vi trasporta in un luogo specifico, come Mount Hood (che Apple ha mostrato alla presentazione), una spiaggia o persino la Luna!

Fonte: MacRumors