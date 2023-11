Le novità della beta 6 di visionOS: nuovi video di onboarding su Vision Pro

Martedì scorso Apple ha rilasciato la sesta beta di visionOS, il software progettato per il visore Apple Vision Pro. Questa versione è stata accompagnata da due video. Il primo filmato di 36 secondi, condiviso da M1Astra, si chiama "Input Training" e mostra come l'utente interagisce con visionOS osservando gli elementi dell'interfaccia utente. In particolare, sarà possibile selezionare un'icona con un doppio tocco.

A riguardo, la voce narrante del filmato osserva: "I tuoi occhi e le tue mani sono il modo in cui navighi su Apple Vision Pro. Navighi nel sistema guardando e lui risponde ai tuoi occhi. Basta guardare un elemento e toccare con le dita per selezionarlo. È come un clic sul tuo Mac. Per scorrere, avvicina le dita e sfiora delicatamente. Puoi tenere le mani dove sono comode, ad esempio appoggiate sulle ginocchia".