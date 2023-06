Visore VR: Apple potrebbe riprendere una vecchia idea di Samsung e Google

A rivelarlo è il sito Patently Apple, che spulciando tra i nuovi brevetti per accessori dedicati agli iPhone, tra cui custodie e dispositivi di ricarica in stile AirPower, ha trovato questo visore non troppo dissimile dal Google Cardboard o dal Samsung Gear VR di quasi 10 anni fa.

Apple Vision Pro vi sembra troppo costoso? La casa di Cupertino potrebbe avere in mente la soluzione perfetta per entrare nel mondo della realtà virtuale senza spendere un capitale: un visore VR basato su iPhone.

Il brevetto mostra un accessorio con una forma tipica da occhiali da sci, con una fascia che lo fissa al capo e un iPhone dotato di meccanismo di rilevamento e i circuiti wireless evidenziati. Tutto lascia supporre che il dispositivo si collegherà in modalità wireless agli iPhone per la visualizzazione dei contenuti.

Niente di particolarmente innovativo, quindi, e che possiamo trovare per gli smartphone Android anche a prezzi veramente irrisori, ma qui c'è il software Apple.

Come abbiamo anticipato in apertura, non è da escludere che la casa della mela possa offrire un assaggio dell'ecosistema Vision attraverso questo strumento, che sicuramente sarà offerto a un prezzo molto più abbordabile del visore Vision Pro. Certo, forse non sarà adatto per esperienze veramente immersive, ma, con le soluzioni software giuste, potrebbe trasformare l'esperienza su YouTube o su TikTok, come suggerisce lo stesso sito Patently Apple.

Ricordiamo infine che questo è solo un brevetto, quindi non è detto che il dispositivo vedrà mai la luce. Nondimeno, è sempre interessante esplorare le idee di Apple, e questo progetto ci fa pensare come la casa di Cupertino abbia intenzione di portare la sua piattaforma di virtuale a tutti, e non solo a chi si può permettere un visore.