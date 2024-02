Vivo 30 Pro si mostra per la prima volta: sarà un top di gamma completo?

Dalle immagini capiamo che si tratterà di un dispositivo con un design in linea con i precedenti modelli dei top di gamma Vivo. La sua identità è concentrata nella parte posteriore, dove vediamo un modulo fotografico rettangolare, sviluppato in collaborazione con Zeiss. Anteriormente invece vediamo un display con un piccolo foro centrale per ospitare la singola fotocamera anteriore.

Un dettaglio interessante sono i bordi del display curvi, caratteristici dei dispositivi top di gamma dell'azienda cinese. E grazie al leaker Ishan Agarwal, abbiamo modo di vedere anche la presunta scheda tecnica:

Display: AMOLED da 6,78 pollici con luminosità di picco di 2.800 nit, risoluzione 2.800 × 1.260 pixel e refresh rate fino a 120Hz.

AMOLED da 6,78 pollici con luminosità di picco di 2.800 nit, risoluzione 2.800 × 1.260 pixel e refresh rate fino a 120Hz. Fotocamera posteriore: Principale : 50 MP Ultrawide : 50 MP Teleobiettivo : 50 MP

Fotocamera anteriore : 50MP

: 50MP Processore: MediaTek Dimensity 8200 (da confermare).

MediaTek Dimensity 8200 (da confermare). RAM e storage interno: fino a 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

fino a 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Batteria: 5.000 mAh con ricarica a 80 W.

5.000 mAh con ricarica a 80 W. Sistema operativo: FuntouchOS 14 basata su Android 14

FuntouchOS 14 basata su Android 14 Dimensioni : 164,4 mm x 75,1 mm x 7,5 mm

: 164,4 mm x 75,1 mm x 7,5 mm Peso : 188 grammi

: 188 grammi Altro: NFC, certificazione IP54

Insomma, sembra che Vivo 30 Pro potrà competere tra i grandi, soprattutto in termini fotografici.

Come i suoi predecessori, vediamo un comparto fotografico che dovrebbe essere dotato di hardware di livello, in aggiunta all'ottimizzazione fornita da Zeiss.

Al momento non vi sono delle date ufficiali per il lancio di Vivo 30 Pro. Si dice che possa essere lanciato in India entro il prossimo mese, staremo a vedere se arriverà anche in Europa.