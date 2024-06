Vivo torna in Italia (partendo da WindTre)

Vivo torna a farsi sentire nel mercato europeo e soprattutto in Italia. L'azienda si era defilata dai radar negli ultimi tempi, almeno in via ufficiale. Un nuovo smartphone debutta in Italia.

Parliamo di Vivo 40 SE 5G, un dispositivo molto interessante che arriva con una scheda tecnica di rilievo e un prezzo sotto i 300 euro. Andiamo a vedere insieme le specifiche tecniche: