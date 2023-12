Vivo pronta a tornare in Italia?

Nelle scorse ore, invece, un po' a sorpresa, sembrerebbe che sia emerso un nuovo distributore che avrebbe l'intenzione di riprovare a portare gli smartphone di Vivo sul mercato italiano. In particolare, pare che ci siano dei colloqui in corso allo scopo di dare il via ad una struttura snella e riportare nel nostro Paese i dispositivi del produttore cinese.

Interessanti notizie provenienti da Vivo . Il produttore di smartphone , infatti, potrebbe tornare in Italia dopo un periodo di assenza. Procedendo con ordine, nello scorso settemebre, la Voking Technology & Communication Srl – ovvero il distributore che ha portato nel nostro mercato i dispositivi di Vivo – dichiarò che le operazioni non erano più sostenibili e che senza investimenti sarebbe stato complicato ambire a risultati migliori.

In attesa di ulteriori novità a riguardo, ribadiamo che l'avventura "italiana" di Vivo si è conclusa a settembre. Questa decisione fu presa perché i costi risultavano eccessivi mentre probabilmente le vendite stentavano a decollare come sperato. In tal senso, si può ipotizzare che il distributore Voking Technology & Communication Srl sperava di replicare il successo che questo marchio ha riscosso in altri mercati.

In ogni caso, è importante evidenziare che il mercato degli smartphone è particolarmente complesso e non sempre è facile catturare l'interesse degli utenti. Tuttavia, con un piano a lungo termine e magari con smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo nulla è impossibile.