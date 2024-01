Vivo starebbe per lanciare il suo X100 Pro in Europa: ma in tutta Europa?

Vivo è uno dei principali brand in Asia, ma fatica alle nostre latitudini. infatti, l'abbiamo visto entrare e uscire dal mercato italiano sia perché le vendite non andavano come sperato sia perché era coinvolto nella diatriba legale tra BBK Electronics e Nokia. Ma, poiché è stato trovato un accordo, Vivo sembrerebbe sul punto di rilanciarsi in Europa con il suo X100 Pro.

Annunciato in Cina a novembre 2023, Vivo ha lanciato il suo smartphone premium in India a inizio gennaio e adesso vorrebbe farlo debuttare anche in Europa, ma secondo alcune voci il Vivo X100 Pro dovrebbe approdare solo in Austria e Repubblica Ceca.

Si tratta di una soluzione singolare per uno smartphone che può candidarsi tranquillamente per i vertici della nostra guida sugli smartphone che scattano le migliori foto, che aggiorniamo con costanza.