Vivo presenta i nuovi X100: il modello Ultra stupisce con il teleobiettivo record!

Vivo X100 Ultra

è il top della serie, caratterizzato da un sistema di fotocamere all'avanguardia. La fotocamera principale vanta un sensoreda 1 pollice (1/098"), apertura f/1.75 con stabilizzazione gimbal e supporta la registrazione video 4K 120fps e Dolby Vision.

La fotocamera ultrawide è invece dotata di un sensore LYT-600 da 50 MP e 1/2'' con lunghezza focale equivalente da 14 mm.

Ma il fiore all'occhiello del nuovo Vivo è la fotocamera periscopio, che utilizza un sensore ISOCELL HP9 da 200 MP da 1/1.4'' co-sviluppato con Samsung. È il più grande sensore teleobiettivo mai visto su un telefono.

Altre caratteristiche del teleobiettivo, che offre uno zoom ottico fino a 3,7x e un ingrandimento di 20x in modalità macro teleobiettivo, sono l'apertura f/2,67 e una lunghezza focale equivalente di 85 mm, oltre alla stabilizzazione CIPA 4.5. È inoltre dotato di rivestimento Zeiss T* e certificazione APO per una maggiore chiarezza e una riduzione del fringing.

Con X100 Ultra, Vivo introduce il suo algoritmo proprietario BlueImage, progettato per affrontare problemi fotografici comuni come la retroilluminazione e la conservazione dei dettagli in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, il dispositivo è alimentato dal chip di imaging Vivo V3+ per la registrazione video dei ritratti in 4K.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, Vivo X100 Ultra presenta uno schermo curvo E7 LTPO AMOLED 2K da 6,78 pollici con risoluzione 1.440 x 3.200 pixel e frequenza di aggiornamento variabile di 1-120Hz, e fino a 3.000 nit di luminosità di picco.

Con un peso di 229 grammi e uno spessore di 9,23 mm, il dispositivo presenta il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 3, fino a 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

Vivo X100 Ultra è alimentato da una batteria da 5.500 mAh che supporta 80W cablati veloci e la ricarica wireless da 30W. Supporta anche il 5.5G e la connettività satellitare bidirezionale (in Cina), insieme alle opzioni di connettività standard Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ed è classificato IP69 e IP68.

Disponibilità e prezzi

Vivo X100 Ultra è disponibile nei colori Titanium, White, e Grey, ai seguenti prezzi: