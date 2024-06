Nuovo calcio di inizio per Vivo: si riparte dall'Italia con questi smartphone

C'era stata una sorta di avvisaglia qualche giorno fa quando WindTre aveva annunciato l'arrivo di Vivo V40 SE nel suo listino. Oggi è ufficiale: Vivo torna ufficialmente in Europa e in Italia. Lo fa in occasione della partita inaugurale di EURO 2024, di cui è sponsor, e con due nuovi smartphone pronti ad arrivare sugli scaffali dei negozi (fisici e virtuali) anche nel nostro paese.

Vivo è un importante brand di tecnologia che fa parte del colosso cinese BBK, di cui fanno parte anche OPPO, OnePlus e Realme. Ma a differenza di questi altri marchi, che hanno sempre condiviso molto in termini di piattaforme hardware e software, Vivo aveva sempre mantenuto una certa autonomia, volta anche alla realizzazione di smartphone più distintivi e ricercati. L'azienda era arrivata in Italia ufficialmente nel 2020, forte anche della prima collaborazione con UEFA per i campionati europei di calcio. La sua presenza si era però affievolita e purtroppo c'era stata, per un breve periodo, una totale scomparsa dal mercato nostrano.

Questo quindi, per usare una metafora calcistica, è un nuovo calcio di inizio, di una partita già vista ma che Vivo vuole adesso giocare con molta più convinzione. Vivo è un'azienda che non ha certo bisogno di spingere ancora di più sull'innovazione dei suoi dispositivi, quanto piuttosto di farsi conoscere meglio anche in Europa, di migliorare la sua distribuzione e la sua rete di assistenza. I suoi prodotti infatti sono fra i più apprezzati da chi non ha paura di acquistare smartphone dal continente asiatico e, a dimostrazione di questo, c'è anche la nostra recente recensione di Vivo X Fold 3 Pro. Il miglior smartphone pieghevole in circolazione e uno dei migliori smartphone in assoluto.

In attesa di scoprire quali sorprese l'azienda avrà in serbo per noi in questi anni a venire oggi parliamo dei primi smartphone ad arrivare ufficialmente sul mercato, i due smartphone di fascia media e medio-alta Vivo V40 e Vivo V40 Lite.