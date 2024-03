Vivo X Fold 3 e Fold 3 Pro ufficiali: un tripudio di leggerezza e potenza

Vivo ha appena svelato i suoi nuovi pieghevoli e, come ci ha abituato in passato, non si tratta di dispositivi che passeranno inosservati. I nuovi Vivo X Fold 3 e X Fold 3 Pro arrivano con un comparto hardware che difficilmente troviamo sulla concorrenza.

I nuovi modelli di Vivo si candidano assolutamente a essere tra i migliori smartphone pieghevoli dell'anno. Si distinguono soprattutto per l'incredibile leggerezza, e la potenza assicurata da specifiche hardware di prim'ordine. Andiamo a vederle insieme nel dettaglio.