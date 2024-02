Vivo X100 Pro debutterà in Europa: svelata la data ufficiale

Buone notizie da parte di Vivo. Dopo il debutto in Cina, avvenuto più di tre mesi fa, è pronto ad esordire anche in Europa il nuovo smartphone vivo X100 Pro. Il lancio avverrà il 15 febbraio, con questa data che è stata confermata dai rivenditori MediaMarkt Austria e Alza Czechia, dove il telefono è apparso insieme al prezzo di vendita di 1.199€ per la variante da 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Scendendo maggiormente nei dettagli, l'X100 Pro è dotato di un comparto fotografico che nelle prime recensioni avrebbe sorpreso in positivo nonché di un pannello di tipo LTPO da 6,79" affiancato da un processore MediaTek Dimensity 9300, che dovrebbe garantire delle ottime performance. Per quanto riguarda il prezzo di vendita europeo, risulta un pò più alto rispetto agli altri mercati, visto che in India ha debuttato con un prezzo di circa 990 euro mentre in Cina è ancora più economico: circa 715 euro.