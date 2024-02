Il MWC che non avete mai visto: i dietro le quinte di SmartWorld

Il Mobile World Congress è la fiera di tecnologia mobile più grande e importante al mondo. È un evento non aperto al pubblico, riservato a giornalisti, analisti, manager e altri professionisti che ruotano intorno al settore degli smartphone e della tecnologia in generale. Negli ultimi giorni, avrete sicuramente intravisto la fiera da tutti i contenuti che abbiamo pubblicato direttamente dal MWC, ma vi siete mai chiesti cosa vuol dire parteciparvi?

Quest'anno abbiamo provato a raccontarvelo, con un vlog in cui vi mostriamo tutti dietro le quinte di questi giorni. In questo video non troverete anteprime, recensioni o commenti relativi ai prodotti che abbiamo modo di provare in fiera, ma degli spezzoni di vita vera in cui proviamo a raccontarvi tutti i retroscena, quello che succede nella nostra vita in questi impegnatissimi giorni di fiera, e tutto quello che normalmente non vedreste. Viaggi, alloggi, spostamenti, organizzazione, incontri e chiacchiere con i colleghi di altre testate e tutto il resto: con un po' di leggerezza, per tenervi compagnia e magari strapparvi qualche risata.

Il vlog sarà diviso in due parti: il primo episodio, che trovate in questo articolo, comprende i comprende i primi due giorni (sabato e domenica) a Barcellona, prima dell'apertura della fiera vera e propria. Nei giorni antecedenti rispetto all'apertura del MWC (che quest'anno è iniziato il 26 febbraio), le aziende sono solite organizzare eventi privati per il lancio dei propri prodotti, approfittando della presenza a Barcellona dei giornalisti di tutto il mondo.

In questa prima puntata del blog scoprirete tutto quello che è successo in questi due giorni: dalla partenza, fino all'apertura della fiera.