Vodafone regala 100 euro di sconto su Galaxy S24: come registrarsi

Non torniamo a parlarne per nuovi leak emersi online, anche perché ormai conosciamo quasi tutto dei nuovi flagship di casa Samsung, ma per una nuova e interessante offerta lanciata da Vodafone proprio per i suoi clienti che intendono acquistare i nuovi Galaxy S24.

Ci avviciniamo al periodo più importante dell'anno in casa Samsung , con il colosso sudcoreano che sta per aggiornare i suoi migliori smartphone Android . Parliamo ovviamente della serie Galaxy S24 che verrà presentata ufficialmente tra qualche giorno.

L'iniziativa promozionale di Vodafone permette infatti di avere 100 euro di sconto per l'acquisto di uno dei nuovi Galaxy S24. Per accedere a tale sconto infatti bisognerà essere dei clienti Vodafone che si registrano all'iniziativa entro il 17 gennaio, e che acquisteranno un nuovo Galaxy S24 a rate con Vodafone entro il 30 gennaio.

Lo sconto di 100 euro è da intendersi spalmato sulle rate. Vodafone stessa fa l'esempio di un ipotetico acquisto di Galaxy S24 128 GB.

Questo avrebbe un costo di 29,99 euro al mese per 24 mesi (che in totale fa circa 719 euro, non male), e con lo sconto scenderebbe a 25 euro al mese per 24 mesi.

Insomma, l'iniziativa di Vodafone è davvero interessante per coloro che hanno in mente di acquistare uno dei nuovi Galaxy S24, soprattutto se intendono acquistarlo a rate.

Per accedere all'iniziativa di Vodafone e riservarsi i 100 euro di sconto sarà necessario registrarsi, come menzionato sopra, entro il 17 gennaio. La registrazione potrà essere fatta in uno dei centri autorizzati Vodafone oppure sull'app MyVodafone. Per farlo basta aprire l'app, effettuare il login oppure accedere da rete mobile, e scorrere la schermata home finché non si scorge il banner che pubblicizza il Galaxy Unpacked per i Galaxy S24.