Vodafone vi regala 5 euro per Amazon Seconda Mano: ecco come

Vodafone Happy è il programma che permette a tutti i clienti dell'operatore rosso di ricevere sconti e promozioni specifiche ogni settimana. Il programma non necessita di un abbonamento a pagamento, anche se in questo contesto è disponibile Vodafone Club che prevede ulteriori vantaggi.

Vodafone si distingue nel panorama degli operatori mobile per il gran numero delle sue offerte che abbracciano anche la rete fissa e il segmento streaming. Oltre a questo conosciamo anche il programma di fidelizzazione Vodafone Happy .

Torniamo a parlare di Vodafone Happy perché nelle ultime ore è arrivata una novità di rilievo. Vodafone Happy infatti regala a tutti i clienti Vodafone un codice sconto del valore di 5€ per tutti gli acquisti fatti su Amazon Seconda Mano, la sezione di Amazon che include tutti i prodotti usati, di qualsiasi categoria.

Per riscattare il buono sconto in questione dovrete ovviamente essere dei clienti Vodafone, poi aprire l'app MyVodafone e accedere alla sezione Happy.

A questo punto troverete il banner che vi invita a riscattare lo sconto Amazon Seconda Mano, vi basterà copiare il codice e poi usarlo su Amazon Seconda Mano.

Il codice sconto potrà essere utilizzato entro il prossimo 6 luglio, come vedete dallo screenshot in alto. Fateci sapere se ne approfitterete. Sempre a proposito di Amazon, vi ricordiamo che sono in corso le offerte della settimana fino al 2 luglio.