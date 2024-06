Vodafone annuncia nuovi aumenti per i suoi clienti business

Nuovi rincari per gli utenti Vodafone . La società, oggi 5 giugno, ha reso noto che il prezzo mensile di alcune offerte di rete fissa dedicate ai clienti business subiranno un aumento a partire dal 5 luglio 2024.

Rincari a partire da 3€ mensili

Questi nuovi aumenti sono stati giustificati dalla Vodafone con la necessità di continuare ad investire allo scopo di migliorare la qualità della sua rete. Nella fattura, oltre a tutte le info sugli aumenti, i clienti verranno informati anche di come poter recedere dal contratto entro 60 giorni.

Dalla prima fattura successiva al luglio, il costo mensile di alcune offerte subirà un aumento compreso tra 3 e 13 euro. I clienti interessati da questa rimodulazione verranno informati tramite una comunicazione in fattura.

Come recedere dal contratto

I clienti che non intenderanno accettare gli aumenti, potranno recedere dal contratto oppure cambiare operatore senza penali né costi di disattivazione. L'importante, però, sarà rispettare la data indicata nella comunicazione inserita in fattura.

Nello specifico, gli utenti dovranno scaricare il modulo dedicato - presente nel sito ufficiale dell'operatore oppure nei negozi Vodafone - ed inviarlo compilato tramite raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) o scrivendo via PEC a modificaCGC.azienda@vodafone.pec.it o contattando il Servizio Clienti al numero gratuito 800195335.

Se nell'offerta in questione è incluso un prodotto con pagamento a rate, le mensilità in corso verranno pagate con la stessa cadenza e con il medesimo metodo di pagamento scelto. Il cliente, però, potrà anche saldare il tutto in un'unica soluzione.