Vodafone aumenta i prezzi di alcune offerte a partire da agosto

Anche ad agosto alcuni utenti di Vodafone che hanno attivato le offerte Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold subiranno un aumento del prezzo mensile. A riportare la notizia è stato MondoMobileWeb, che ha specificato che in questi giorni i clienti interessati stanno ricevendo un SMS informativo. Ad esempio, un utente con l'offerta Silver subirà dal 5 agosto un aumento mensile di 1,99€. Tuttavia, potrà scegliere anche di pagare 0,99 centesimi di euro in più con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS (dunque un quantitativo inferiore rispetto a quanto previsto dall'offerta originale, ovvero SMS illimitati). Si tratta delle cosiddette offerte Light.

La causa di questa rimodulazione è sempre la stessa, ovvero "l'eccezionale aumento dei costi dovuti all'inflazione" e i "crescenti e continui investimenti necessari a gestire il traffico dati sempre in aumento". I clienti, comunque, potranno non accettare questo aumento e, di conseguenza, esercitare il diritto di recesso gratuito entro 60 giorni.

Il recesso potrà avvenire via PEC, con raccomanda A/R oppure contattando il Servizio Clienti Vodafone al 190. In ogni caso, per verificare se si è coinvolti in nuove modifiche unilaterali, sarà possibile contattare il 42590 dalla propria SIM.