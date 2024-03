Vodafone tenta i suoi ex clienti con l'offerta Bronze Plus e Pixel 7a a 4,99€ al mese

Attraverso una campagna SMS, Vodafone sta provando a convincere alcuni suoi ex clienti a ritornare grazie all'offerta Bronze Plus, proposta al costo mensile di 9,99 euro. Tra l'altro, insieme all'offerta è proposto il Pixel 7a al prezzo mensile di 4,99 euro (per 24 mesi con anticipo di 39,99 euro). La promozione, disponibile in negozio fino al 24 marzo, è attivabile dagli utenti che richiedono la portabilità da alcuni operatori, tra cui Iliad, Fastweb e altri virtuali.

L'offerta Bronze Plus offre minuti e SMS illimitati nonché 70 Giga di traffico dati, il tutto al costo mensile di 9,99 euro con addebito su credito residuo. Tra l'altro, selezionando il metodo di pagamento Smart Pay - ovvero addebito su carta di credito, conto corrente o carta conto prepagata - si otterranno Giga illimitati (alle stesse condizioni).