Vodafone Bronze Plus attivabile anche online: minuti illimitati e 70 Giga

Sul sito di Vodafone è stata resa disponibile l'offerta Vodafone Bronze Plus, attivabile con portabilità provenendo da specifici operatori come Iliad, Fastweb e operatori virtuali (esclusi Kena, Very Mobile e ho. Mobile). La promozione include minuti ed SMS illimitati nonché 70 Giga (prevista la possibilità di ottenere Giga illimitati in 5G con Smart Pay), il tutto a 9,99 euro al mese.

Per chi attiverà l'offerta tramite il sito dell'operatore, non sarà possibile ottenere la promozione tramite la quale Vodafone assicura il prezzo bloccato per 24 mesi. Dal 1° luglio, infatti, solo per le offerte attivate nei negozi l'operatore garantisce un prezzo bloccato per 2 anni per tutti i nuovi clienti mobile. Per quanto riguarda i costi di attivazione, i clienti dovranno sostenere un costo pari a 0,01 centesimi di euro a cui va sommato il costo del primo mese anticipato dell'offerta, ovvero 10 euro. Non viene chiarito, invece, l'eventuale costo della SIM (nei negozi occorrono 10 euro), mentre viene indicato che la spedizione a domicilio della SIM è gratuita.