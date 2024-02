Vodafone vi regala un buono Amazon da 40 euro con la linea fissa: ecco come

Vodafone (ecco come passare a Vodafone) ha appena lanciato una nuova promozione per coloro che intendono cambiare operatore per la linea fissa (come verificare la copertura della fibra). La promozione di Vodafone si rivela particolarmente interessante perché permette di riscuotere un buono Amazon in regalo.

L'operatore rosso a partire da oggi, 12 febbraio, ha lanciato una nuova promozione che permette di ricevere in regalo un buono Amazon da 40 euro per coloro che attiveranno una delle sue offerte per la linea fissa. La promozione sarà accessibile a coloro che attiveranno l'offerta con contestuale portabilità del numero.