Con Vodafone C’all Power e C’all Max Giga aggiuntivi in omaggio

I 30 Giga mensili in omaggio saranno attivati in automatico entro 5 giorni dall'attivazione delle due offerte coinvolte. Tramite SMS, poi, l'operatore contatterà il cliente per informarlo dell'esito positivo dell'operazione. Successivamente, dopo 12 mesi, i Giga aggiuntivi si disattiveranno in automatico (anche in questo caso, l'utente riceverà un messaggio di testo). Inoltre, per chi ha attivato C'all Power e C'all Max dal 1° febbraio, è inclusa l'abilitazione alla rete 5G di Vodafone.

Vodafone nelle scorse ore ha lanciato nuovamente la promozione tramite cui regalerà 30 Giga in più al mese per un anno ai nuovi clienti stranieri che attiveranno le offerte C'all Power e C'all Max (riservate appunto ai clienti stranieri).

Per quanto riguarda le promozione, C'all Max offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e quelli mobili Vodafone Romania, SMS illimitati versi tutti i numeri nazionali, 1000 minuti verso numeri mobili Vodafone Albania e fino a 300 minuti internazionali verso altri Paesi. I Giga, invece, saranno 100 per chi opterà per l'addebito su credito residuo, 120 per chi sceglierà l'addebito Smart Pay.

Il costo mensile, infine, è di 10,99 euro (costo di attivazione pari a 3 euro). Vodafone C'all Power offre minuti e SMS illimitati, 1000 minuti internazionali verso la Cina e 300 verso altri Paesi. I Giga mensili sono 70 per chi opta per l'addebito su credito residuo, 90 per chi sceglie l'addebito Smart Pay.