Vodafone lancia C’all Power Pro per i clienti stranieri: minuti internazionali e fino a 150 Giga 5G

I dettagli di C’all Power Pro

La nuova offerta include minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso numeri nazionali, 1000 minuti internazionali verso la Cina, e fino a 300 minuti internazionali verso alcuni Paesi. Non mancano poi 100 Giga in 5G per chi opterà per l'addebito su credito residuo oppure 150 Giga per chi prediligerà l'addebito Smart Pay.

Il contributo di attivazione è di 88,88 euro (invece di 8,88€ al mese che comporterebbe una spesa annuale pari a 106,56€). In pratica, due mesi sono totalmente gratuiti. L'offerta dura un anno e al termine verrà disattivata automaticamente.