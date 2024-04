Vodafone aumenta i costi di attivazione di alcune offerte mobile: tutti i dettagli

Aumento dei costi di attivazione per Red Max e Red Pro

Ricordiamo che Red Pro e Red Max sono sottoscrivibili da tutti i nuovi clienti , sia con nuovo numero che in portabilità, e offrono una rete 5G che consente di raggiungere i 2 Gbps in download e i 200 Mbps in upload .

Cominciamo con l'aumento dei costi di attivazione. A partire dal 14 aprile, per attivare le offerte Red Pro e Red Max sono richiesti 9,99 euro invece dei 6,99 euro precedenti. Lo stesso vale per le offerte Red Max Under 25 e Red Max Under 18 .

Cambiano i prezzi di Rete Sicura

L'altra novità riguarda Rete Sicura, il servizio aggiuntivo di Vodafone per proteggere la navigazione internet su smartphone (Rete Sicura 2.0) e su rete fissa (Rete Sicura Family).

Aumenti per Rete Sicura 2.0

Reste Sicura 2.0, il servizio per proteggere la navigazione su smartphone, dal 2 maggio 2024 aumenterà da 1,99 euro al mese a 2,49 euro al mese per i già clienti.

Per le nuove attivazioni, invece, il prezzo è aumentato dal 14 aprile.

Calo di prezzo per Rete Sicura Family

Per quanto riguarda Rete Sicura Family, la versione valida anche per la rete fissa, c'è stato un calo di prezzo in quanto è passato da 3,99 euro al mese a 2,99 euro al mese.

Cosa comprende Rete Sicura

Ricordiamo che Rete Sicura è un servizio integrato nella rete Vodafone e non richiede l'installazione di app. Lo strumento offre una protezione da malware e virus, da siti web malevoli ed email di phishing.

Inoltre con Rete Sicura avete accesso ad altre funzioni, come il Parental Control per il blocco di siti non adatti ai minori e per impostare degli orari, e il monitoraggio dei dati personali online in caso di fughe di dati e nel Dark Web, attraverso la funzione ID Monitoring di Iris powered by Generali.

Infine con Rete Sicura avete accesso al Coach Digitale, con articoli di consigli e regole per tutelarsi dalle minacce online.