Vodafone aumenta i costi di attivazione di alcune offerte, tra cui Red Pro ed Infinito

Ancora, aumenti anche per il servizio Rete Sicura : il costo mensile rincarerà da 1,99€ a 2,49€. Il prezzo modificato, tra l'altro, verrà applicato anche alle nuove attivazioni. La versione Rete Sicura Family, invece, beneficerà di un abbassamento di prezzo (per le nuove attivazioni): da 3,99€ al mese a 2,99€.

Vodafone ha aggiornato alcuni costi delle sue offerte di rete mobile e rete fissa . In particolare, le offerte Red Pro, Red Max, Infinito, Infinito Black, Red Max Under 25, Red Max Under 18 avranno il costo di attivazione pari a 9,99 euro (invece di 6,99 euro). Nuovo costo di attivazione anche per C'All Power, che richiederà una spesa di 2€, mentre per la versione Power Max saranno necessari 3€. Sempre relativamente alle promozioni C'All Power la promo 30 Giga Gratis al mese per un anno viene prorogata fino al 19 maggio 2024.

Passando alle offerte di rete fissa, sarà previsto un solo prezzo per le tecnologie Fibra, FWA e FWA 5G. Per la versione a 27,90 euro al mese ci saranno 2 mesi gratis ed il prezzo bloccato per due anni.

Per chi effettuerà l'acquisto online, l'attivazione di Internet Unlimited verrà scontata del 50%: da 39,90€ a 19,95€. Inoltre, nella versione FWA sarà possibile includere le chiamate illimitate a 3€ al mese sui sistemi Legacy ed a 2,99€ sui sistemi Next. Per chi acquisterà il Super Wi-Fi 6 Extender - insieme ad Internet Unlimited a 27,90€ al mese - il canone mensile di 2,99€ sarà azzerato per i primi due mesi.

Infine, sono previste nuove offerte per le seconde case. Si tratta di Internet Unlimited Seconda Linea a 20,90 euro al mese (sia FTTC che FTTH), Casa Wireless 5G Indoor Seconda Linea a 20,90 euro al mese (FWA 5G) e Casa Wireless 5G Outdoor Seconda Linea (FWA 5G).