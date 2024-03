Vodafone dice addio ai fax: qualcuno li usa ancora?

Forse non lo sapevate, ma Vodafone ha offerto un servizio dedicato alla ricezione e invio di fax in formato digitale ai suoi clienti. L'operatore rosso ha appena emesso un comunicato ufficiale con il quale annuncia la chiusura definitiva del servizio.

Vodafone ha appena annunciato che presto chiuderà definitivamente il suo servizio per i fax . Stiamo parlando di Vodafone Fax, un servizio rimasto in attività a lungo, ormai giunto al capolinea.

Vodafone Fax prevedeva la possibilità di inviare e ricevere fax dal proprio PC, smartphone o tablet, con l'opzione per scaricare i contenuti via fax anche in formato digitale. L'accesso al servizio era possibile a consumo, pagando 2,50 euro per ogni fax inviato, oppure in abbonamento.

La novità comunicata da Vodafone consiste nella chiusura definitiva di Vodafone Fax a partire dal prossimo 12 aprile. Dunque, dopo il 12 aprile 2024 non sarà più possibile usare Vodafone Fax per inviare e ricevere fax in formato digitale.

I clienti interessati dalla chiusura del servizio, potranno salvare eventuali documenti presenti nell'archivio digitale entro il 12 aprile 2024 scaricando i PDF direttamente sul proprio computer.

Oltre questa data, non sarà più possibile accedere al proprio account e quindi salvare i file.

Tutti coloro che verranno coinvolti nella chiusura del servizio, ovvero coloro che sono abbonati a Vodafone Fax, riceveranno una comunicazione personale da parte di Vodafone. Potranno anche recedere senza costi dal contratto, anche si tratta di una chiusura di un servizio.