Vodafone lancia l'offerta per turisti in Italia: 100 Giga in 5G a 14,90 euro al mese

Vodafone Dolce Vita

200 minuti di chiamate dall'Italia verso i numeri fissi e mobili dei seguenti paesi: Argentina, Danimarca, Lussemburgo, Slovenia, Australia, Emirati Arabi Uniti, Malta, Spagna, Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Bangladesh, Francia, Olanda, Svizzera, Belgio, Giappone, Perù, Turchia, Brasile, Germania, Portogallo, Ungheria, Bulgaria, Gran Bretagna, Polonia, USA, Canada, Cile, Grecia, Repubblica Domenicana, Venezuela, Cina, India, Repubblica Ceca, Colombia, Irlanda, Repubblica Slovacca, Croazia, Israele e Romania.

verso i paesi sopra elencati. 100 GB di traffico dati fino alla velocità del 5G (fino a 2000 Megabit/s in download e fino a 200 Megabit/s in upload).

. Nessun contributo di attivazione, costo di acquisto della nuova SIM pari a 10 euro.

L'offerta in questione è ricaricabile, e dunque prevede il rinnovo ogni mese con addebito sul credito telefonico.

L'offerta non prevede vincoli di permanenza, e dunque potrà essere disattivata in qualsiasi momento tramite le solite modalità. Ovvero mediante raccomandata A/R o PEC, compilando il form online disponibile sul sito dell'operatore, contattando il Servizio Clienti 190 o compilando il modulo in uno dei punti vendita Vodafone senza alcun costo aggiuntivo.

Stando alle informazioni trapelate online, l'offerta sarebbe disponibile all'attivazione esclusivamente per coloro che possiedono un codice fiscale straniero.

Al momento sul sito ufficiale troviamo solo informazioni in merito alle condizioni contrattuali dell'offerta. La sua attivazione quindi dovrà essere svolta in uno dei centri autorizzati Vodafone.