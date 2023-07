Vodafone: problemi in chiamata ma non con la rete dati (aggiornato: risolto)

Vodafone down oggi 13 luglio in Italia. Il celebre operatore telefonico sembrerebbe avere problemi in questa calda giornata di luglio. Il down sembra però aver colpito solo le chiamate e non la possibilità di navigare in 4G o in 5G.

Già da un'ora o poco più sembra infatti che chiamando i numeri Vodafone non si riesca a sentire l'interlocutore chiamato. Il telefono squilla, ma se l'utente Vodafone risponde il chiamante non riesce a sentire nulla. Lo abbiamo provato in prima persona su una SIM Vodafone, e a riconferma di quanto detto ci sono segnalazioni su Downdetector un po' da tutta Italia.

Tra le città da cui stanno partendo le segnalazioni ci sono Sassari, Catania, Bari, Napoli, Roma, Perugia, Firenze, Bologna, Genova, Torino, Milano e Venezia. Non sono ancora tante, ma sono in aumento. Possibile comunque che il problema rientri da un momento all'altro, vi terremo aggiornati sull'evolversi della situazione.