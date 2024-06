Vodafone punta sulla eSIM: digitalizzato l'acquisto delle schede virtuali

Cosa occorre per completare l’acquisto

Per i già clienti Vodafone, presto potranno acquistare le eSIM nell'area Fai da te, ovvero l'area personale del sito Vodafone. Tra l'altro, sarà consentito trasformare la SIM fisica in una SIM virtuale direttamente in app.

Per attivare una promozione Vodafone con eSIM è sufficiente inserire i dati richiesti nella sezione per l'acquisto online dell'offerta. Successivamente, verrà generato un QR Code che consentirà di attivare l'eSIM senza problemi.

Cos’è la eSIM

Per chi non lo sapesse ancora, la eSIM è una SIM virtuale, sempre dotata di PIN e PUK. Dunque, gli utenti che optano per la eSIM non avranno bisogno di inserire una scheda nel proprio dispositivo, abbattendo di conseguenza il rischio di smarrirla o di danneggiarla. Infine, la eSIM permette di utilizzare contemporaneamente due numeri di telefono.