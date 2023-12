Tornare in Vodafone può convenire: 100 Giga e minuti a meno di 8€ al mese

Vodafone, nelle scorse ore, ha proposto ad alcuni suoi ex clienti l'offerta Vodafone Silver, che offre 100 Giga di traffico dati, minuti e SMS, al costo mensile di 7,99 euro. In particolare, i clienti coinvolti riceveranno un SMS e, successivamente, potranno attivare l'offerta sia con addebito su credito residuo che con pagamento automatico Smart Pay. Il prezzo della SIM sarà gratis, mentre per l'attivazione occorrerà il pagamento di 1 centesimo di euro (il primo mese, dunque, costerà 8 euro).

L'offerta potrà essere attivata sia in un negozio che online attraverso il link dedicato (in questo caso la SIM non comporterà costi di spedizione). In ogni caso, il cliente dovrà rispettare una scadenza personalizzata. Per quanto riguarda il pacchetto, i clienti provenienti da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali, potranno avere mensilmente 150 Giga (Smart Pay) o 100 Giga (credito residuo) al costo mensile di 7,99 euro oppure 200 Giga (Smart Pay) o 150 Giga (credito residuo) al costo mensile di 9,99 euro.