Novità per Vodafone Family+ New: disponibile la rete 5G anche senza convergenza

Interessanti novità da Vodafone. In particolare, dal 18 febbraio, con l'offerta mobile Vodafone Family+ New è inclusa l'abilitazione alla rete 5G - anche con i Giga inclusi di base - senza la necessità di effettuare la convergenza con la rete fissa. Tra l'altro, questa modifica è valida anche per l'offerta Family+ Netflix Edition.

Vodafone Family+ New include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 10 Giga di traffico internet mobile in 5G al costo mensile di 9,99 euro. Tuttavia, grazie alla convergenza fisso mobile Family Plan, e abbinando Family+ New ad un'offerta di rete fissa Vodafone, i Giga diventeranno illimitati. Inoltre, così come era già previsto in precedenza, l'offerta di rete mobile Family+ New è attivabile sia con nuovo numero che attraverso portabilità da un altro operatore.