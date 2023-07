Vodafone lancia la FWA 5G Indoor da 300 Mbps

Vodafone ha lanciato il nuovo servizio di connettività di rete fissa 5G Indoor, che permetterà ai clienti di sfruttare una copertura internet stabile e veloce ovunque ci si trovi. Difatti, l'obiettivo dell'operatore è quello di offrire le stesse possibilità di connessione indipendentemente dal luogo: dalle grandi città ai piccoli centri, per una connessione ultraveloce anche dove non arriva la fibra.

Tra l'altro, l'installazione del router per FWA 5G Indoor è semplice e immediata e non richiede nessun intervento murario. Una volta ricevuta la SIM e il router (Vodafone 5G Power Wi-Fi), i clienti potranno eseguire l'installazione in totale autonomia, con la possibilità di essere supportati telefonicamente da un tecnico specializzato. Nello specifico, Con la nuova offerta, i clienti avranno a disposizione il servizio FWA 5G Indoor con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, supportato dall'utilizzo del router di ultima generazione WiFi 6. Ad oggi la tecnologia FWA 5G di Vodafone è disponibile in 2.800 comuni, per un totale di oltre 3 milioni di case.