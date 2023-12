Vodafone regala 3 giorni di Giga illimitati per Natale

Vodafone è sicuramente tra gli operatori che sono maggiormente attivi nel mercato italiano, sia per quanto riguarda il settore mobile che per quanto riguarda la rete fissa.

Per il periodo di Natale, che è entrato ormai nel vivo, Vodafone Happy fa un bel regalo ai clienti dell'operatore rosso. Si tratta infatti della possibilità di avere traffico dati illimitati nelle giornate tra il 22 e il 25 dicembre 2023.

L'opzione per avere GB illimitati sarà attiva automaticamente nei tre giorni da oggi fino al prossimo 25 dicembre. Anche la disattivazione sarà automatica e ovviamente non comporterà alcun costo aggiuntivo.

Il regalo di Natale di Vodafone per i suoi clienti arriva per coloro che sono iscritti a Vodafone Happy.

Per accedervi non dovrete far altro che installare l'app MyVodafone per dispositivi mobili, aprirla, effettuare il login oppure accedervi mentre si è connessi alla rete dati, e successivamente aprire la sezione Vodafone Happy.

Inoltre, vi ricordiamo che con Vodafone Happy è possibile partecipare all'assegnazione casuale di diversi prodotti da parte di Vodafone. I tentativi a disposizione per tentare l'assegnazione casuale sono proporzionali al tempo di permanenza dei clienti con Vodafone. I più fedeli avranno ovviamente più tentativi.