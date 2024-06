Vodafone tenta gli ex clienti anche a giugno: 100 Giga in 5G, minuti ed SMS illimitati a meno di 7€ al mese

Vodafone ha deciso di estendere anche al mese di giugno la propria offerta dedicata agli ex clienti. Parliamo di Vodafone Silver, una winback completa di minuti, SMS e 100 Giga in 5G che avevamo già visto il mese scorso e che si riconferma tra le migliori offerte sotto i 7 euro.

Per attivare l'offerta è necessario ricevere l'SMS, nel quale verrà indicata anche il termine ultimo per aderire alla promozione (in alcuni casi, come nell'esempio a seguire, è il 16 giugno). L'offerta potrà essere attivata sia online (attraverso il link dedicato) che in negozio.