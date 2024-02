Vodafone Happy regala Amazon Prime, anche a chi è già abbonato! Come riscuotere il buono

Dal 1 al 7 marzo sarà infatti possibile riscuotere 3 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Prime per tutti coloro che non sono abbonati al servizio di Amazon. Dopo i primi 3 mesi in regalo sarà possibile disdire l'abbonamento oppure continuare pagamento 4,99 euro al mese .

Vodafone ha appena lanciato un'iniziativa promozionale alla quale sarà difficile rinunciare per tutti i suoi clienti. Si tratta del prossimo regalo di Vodafone Happy , che ha come protagonista Amazon Prime.

Ma le buone notizie ci sono anche per coloro che sono già abbonati ad Amazon Prime. I clienti che hanno o hanno avuto un abbonamento Amazon Prime attivo negli ultimi 30 giorni, potranno invece ricevere un Buono Regalo Amazon fino a 15 euro (il valore varia in base agli anni passati in Vodafone).

Sarà possibile richiedere i primi 3 mesi di Amazon Prime o il Buono Regalo Amazon entro il 7 marzo, salvo proroghe, sull'app MyVodafone e attivarli sul sito Amazon entro il 10 marzo 2024.

Il regalo è destinato a tutti i clienti Vodafone, senza alcun vincolo basato sulla tipologia di offerta che si ha attiva. Bisogna soltanto stare attenti alle tempistiche, e quindi riscuotere in tempo il codice per l'attivazione dei 3 mesi gratuiti di Amazon Prime oppure del codice per riscattare il Buono Regalo Amazon.

Potete quindi far riferimento all'app per dispositivi mobili MyVodafone per essere sicuri di riscattare in tempo il regalo. Vi ricordiamo che potrete farlo tra il 1 e il 7 marzo. Potete accedere all'app tramite credenziali Vodafone, oppure accedendo tramite rete mobile (ovvero con Wi-Fi disattivato) in modo che l'app riconosca automaticamente il profilo utente in base al numero telefonico.

Qui sotto trovate i pulsanti per scaricare e installare l'app MyVodafone sul vostro dispositivo Android o iOS.

Scarica da Play Store

Scarica da App Store