Vodafone e ho. Mobile sostengono la Sicilia: Giga in regalo per gli utenti

Nel corso dell'ultima settimana la situazione degli incendi in Sicilia è stata particolarmente drammatica, soprattutto a Palermo, Siracusa, Ragusa e Catania, dove si sono verificati numerosi blackout e una grave mancanza d'acqua in alcuni quartieri. Per dimostrare la propria vicinanza ai suoi utenti, Vodafone e il brand ho. Mobile (particolarmente allettante per chi cerca offerte sotto i 10 euro) hanno avviato una campagna che mette a disposizione Giga gratuiti.

Nello specifico, Vodafone ha inviato tra il 28 e il 29 luglio ad alcuni clienti un messaggio in cui li si avvisava dell'attivazione automatica della disponibilità di Giga illimitati per una settimana. Questo il testo del messaggio:

Vodafone è vicina alla popolazione siciliana in questo momento di difficoltà: abbiamo attivato gratuitamente sul tuo piano Giga illimitati per una settimana. Non devi fare niente, sono già attivi. La disattivazione avverrà in automatico.

Il messaggio non è arrivato ai clienti con piani con Giga illimitati, e Vodafone specifica che il traffico dati è utilizzabile nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza ed esclusivamente per usi personali, oltre a non essere valido in Roaming UE, dove varranno i limiti della propria offerta.

Nella giornata di ieri 31 luglio, poi, anche l'operatore virtuale di Vodafone, ho. Mobile, ha iniziato a mandare un SMS ad alcuni suoi utenti siciliani in cui li si avvisava della disponibilità di 250 Giga gratuiti per un mese. Ecco uno screenshot del messaggio, fornitoci gentilmente da un nostro lettore, Antonino: