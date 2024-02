Sono mesi che circolano speculazioni in merito a una possibile acquisizione di Vodafone Italia da parte di un altro operatore, e più volte il dito era stato puntato verso Iliad, ma in una nota stampa diramata quest'oggi è Vodafone stessa a indicare chi sia il suo preferito: Swisscom AG. Vediamo infatti subito cosa dice in merito l'operatore rosso, poi lo commentiamo.

Vodafone Group Plc ("Vodafone") prende atto delle recenti speculazioni dei media e conferma di essere in trattative esclusive con Swisscom AG ("Swisscom") per una potenziale vendita di Vodafone Italia a Swisscom, per un corrispettivo in cash.

A condizione che sia definito un accordo contrattuale vincolante per la transazione, le parti hanno concordato che Swisscom acquisirebbe Vodafone Italia per un enterprise value di 8 miliardi di euro su base cash e debt free e soggetta ai consueti adeguamenti al momenti della chiusura della transazione. L'entreprise value rappresenta un multiplo di circa 26x sul consensus per l'OpFCF del FY24 e di circa 7,6x sul consensus per l'Adjusted EBITDAaL del FY24[1].

Vodafone ha intrattenuto discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento del mercato in Italia e ritiene che questa potenziale transazione offra la migliore combinazione di creazione di valore, pagamento anticipato di un corrispettivo in cash e certezza della transazione per gli azionisti di Vodafone.

Non c'è alcuna certezza che venga concordata una transazione. Se necessario, verrà fatto un ulteriore annuncio quando sarà opportuno.