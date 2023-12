Vodafone Italia in vendita? Le reti andrebbero a Fastweb, i clienti a Iliad

Nelle ultime ore sta circolando una grossa indiscrezione relativa al mercato della telefonia in Italia: Fastweb sarebbe sul punto di acquistare Vodafone Italia, per tenere l'infrastruttura dell'operatore e poi rivendere la divisione consumer a Iliad. A riportare la notizia per primo è stato DDay, che avrebbe appreso da fonti anonime che la trattativa sarebbe già in fase avanzata.

Per quanto al momento si tratti di voci di corridoio, non sono prive di fondamenti: alcune settimane fa la notizia è stata riportata anche da Bloomberg, ma fino a ora non c'erano state altre conferme.

Secondo quanto riferito da DDay, invece, Fastweb avrebbe già firmato l'accordo di non di divulgazione per poter accedere alla documentazione riservata di Vodafone Italia, al fine di preparare l'offerta.

Nel settore già da un po' di parla di una possibile vendita di Vodafone Italia: lo scorso anno Iliad aveva provato ad acquisire l'operatore con un'offerta di 11,25 miliardi di euro, poi rifiutata.

A tal proposito, secondo l'indiscrezione, Fastweb sarebbe interessata soprattutto ad acquisire le infrastrutture di Vodafone, che ha una delle reti più importanti in Italia, ma sarebbe pronta a rivendere a Iliad la divisione consumer, con tutti i relativi clienti.