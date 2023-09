Vodafone tenta i clienti di WindTre con una nuova offerta operator attack

Da ieri 13 settembre, così come diffuso su MondoMobileWeb, nei negozi Vodafone aderenti è attivabile un'offerta operator attack appartenente alla gamma Vodafone Silver e dedicata ai clienti di WindTre, Very Mobile e altri operatori. In particolare, si tratta di un tipo di offerta in edizione limitata che comporta un costo mensile di 7,99 euro.

L'offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, un bundle di chiamate internazionali dall'Italia, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati mensili 4G. Il canone mensile – che ricordiamo ammonta a 7,99€ - potrà essere addebitato sia su credito residuo che con pagamento automatico Smart Pay. Per quanto riguarda il costo di attivazione, invece, è di 0,01 centesimi di euro.

Per gli utenti che vorranno attivare un nuovo numero – dunque senza portabilità da altro operatore – è disponibile l'offerta Vodafone Special Minuti 20 Giga. Questa promozione include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga mensili di traffico internet 4G.

Lato costi, il primo mese comporterà una spesa mensile di 5 euro. Successivamente, invece, i clienti dovranno pagare 11,99 euro.