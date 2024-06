Vodafone annuncia nuovi rincari, stavolta per gli utenti di rete fissa

Vodafone Italia ha annunciato una nuova rimodulazione che dal 1° agosto coinvolgerà alcune offerte di rete fissa. La compagnia ha annunciato questi aumenti tramite un'informativa dedicata nella pagina "Vodafone Informa" sul suo sito ufficiale. I clienti interessati, tra l'altro, verranno aggiornati sulla vicenda anche attraverso una comunicazione in fattura.

Sempre in fattura, l'operatore chiarirà la data entro cui i clienti che non intendono accettare il rincaro potranno recedere gratis (garantendo sempre un periodo di recesso di 60 giorni). In ogni caso, dal 20 luglio, alcune offerte di rete fissa subiranno un aumento mensile di 3,99 euro. Ad oggi, sono interessati soltanto alcuni gruppi di clienti, tuttavia non è escluso che i rincari, in futuro, potranno coinvolgere altri utenti.