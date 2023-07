Vodafone tenta i clienti Iliad: tutto illimitato a 9,99 euro

Vodafone si conferma tra gli operatori maggiormente attivi nel settore delle offerte mobile. L'operatore rosso ha appena lanciato una nuova promozione che riguarda da vicino gli attuali clienti Iliad e quelli degli altri operatori virtuali.

Vodafone ha infatti lanciato un'interessante offerta per gli attuali clienti Iliad e MVNO con lo scopo di convincerli a cambiare operatore. L'offerta in questione si chiama Vodafone Bronze Plus, andiamo a vedere cosa include e quanto costa.