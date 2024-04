Vodafone rinfresca le offerte operator attack: si parte da 6,99€ al mese

Vodafone Italia ha deciso di rinnovare la gamma delle offerte mobile operator attack attivabili nei negozi aderenti. In particolare, ora è possibile attivare Vodafone Silver a 6,99€, Vodafone Silver a 7,99€ e Vodafone Bronze Plus a 9,99€ al mese. Inoltre, se si attiverà un nuovo numero, sarà possibile pensare anche a Vodafone Special Minuti 20 Giga.

Vodafone Silver 6.99

Questa offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga al mese di traffico fino in 5G e servizi standard inclusi al costo mensile di 6,99 euro. Non mancano poi 300 minuti di chiamate verso alcuni Paesi, tra cui Argentina, Austria e Danimarca, e altri 100 minuti verso ulteriori Paesi, come Bolivia, Ecuador e Nigeria. Infine, altri 1000 minuti sono verso Vodafone Albania e minuti illimitati verso i numeri mobile di Vodafone Romania. Per attivare questa offerta i clienti dovranno richiedere la portabilità del proprio numero da vari operatori, tra cui Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. Per quanto riguarda la spesa iniziale, occorrerà spendere 0,01 centesimi di euro più il primo mese anticipato e 10 euro per la nuova SIM.

Vodafone Silver 7.99

Vodafone Silver 7,99 è simile a quella sopra descritta, con l'eccezione rappresentata dai 150 Giga al mese di traffico internet fino in 5G. Anche per questa offerta, occorrerà sostenere una spesa iniziale di 0,01 centesimi di euro, a cui sommare il primo mese anticipato e 10 euro per la nuova SIM.

Vodafone Bronze Plus

Vodafone Bronze Plus include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati, 150 Giga di traffico dati fino in 5G e servizi standard inclusi, al costo di 9,99 euro al mese. Per chi sceglierà il metodo di pagamento Smart Pay, i 150 Giga si trasformeranno in illimitati, allo stesso costo mensile. Vodafone Bronze Plus è attivabile con portabilità del numero da Iliad, Fastweb e operatori virtuali (esclusi TIM, Kena, WindTre, Very Mobile, ho. Mobile). La spesa iniziale è pari a 0,01 centesimi di euro, a cui aggiungere il primo mese anticipato e 10 euro per la nuova SIM.

Vodafone Special Minuti 20 Giga