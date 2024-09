I già clienti Vodafone ADSL/FTTC su NEXT potranno passare alla Fibra FTTH

Nelle scorse ore Vodafone Italia ha previsto una novità per i già clienti di rete fissa presenti sulla piattaforma NEXT . Essi, così come riportato su MondoMobileWeb, potranno chiedere la migrazione da una linea in ADSL o FTTC ad una in tecnologia Fibra FTTH con velocità fino a 2,5 Gbps. Prima di scoprire tutti i dettagli di questa notizia, potrebbe risultare utile consultare la nostra guida su come trovare le migliori offerte fibra (e anche ADSL).

I dettagli sulla migrazione da una linea in ADSL/FTTC ad una in Fibra FTTH

Fino ad ora, il passaggio da una linea in ADSL o FTTC ad una in Fibra FTTH era già disponibile per i clienti presenti sui vecchi sistemi informatici. Ora, invece, è stato reso possibile anche per quelli che si trovano sulla nuova piattaforma NEXT.

I clienti interessati potranno richiedere il passaggio alla Fibra FTTH conservando le stesse caratteristiche e soprattutto lo stesso canone mensile dell'offerta attiva sulla linea ADSL oppure FTTC. Tra l'altro, altro aspetto da considerare, Vodafone, ai suoi già clienti, non richiederà alcun costo per completare la migrazione ad una linea in Fibra FTTH (fino a 2,5 Gbps o fino a 1 Gbps).

A quest'ultimi, poi, sarà inviata la Vodafone Wi-Fi 6 Station.

Vodafone consente di attivare la Fibra FTTH su rete Open Fiber (fino a 2,5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload) oppure su rete FiberCop (fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload). Inoltre, i clienti che effettueranno la migrazione alla Fibra FTTH non dovranno sostenere alcun nuovo vincolo contrattuale. Infine, per chi si recherà nei negozi per questa operazione verrà chiesto di fornire un numero di cellulare così da poter fissare l'appuntamento con il tecnico che provvederà all'installazione della Fibra.