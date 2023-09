Vodafone prevede aumenti anche per le SIM collegate ai servizi di antifurto

Dal 18 ottobre Vodafone aumenterà il costo del piano attivo sulle schede SIM di alcune offerte ricaricabili e sulle SIM collegate ai servizi di antifurto e domotica. Il costo, come specificato su MondoMobileWeb, aumenterà mensilmente di 1,99 euro. I clienti interessati riceveranno un'apposita comunicazione sulla SIM coinvolta oppure, in alternativa, riceveranno un'email sull'indirizzo di contatto. Le motivazioni dietro a tale aumento sono sempre le stesse, ovvero le mutate condizioni economiche e di mercato.

Gli utenti che non vorranno accettare queste modifiche contrattuali potranno recedere dal contratto oppure passare ad un altro operatore, senza penali/costi di disattivazione (entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione). Il diritto di recesso può essere portato avanti compilando il modulo su voda.it/disdettalineamobile, nei punti vendita Vodafone, inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) oppure scrivendo via PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it (in ultimo, si può contattare anche il Servizio Clienti al numero 190).