Vodafone lancia una promo NOW TV per i suoi clienti

Vodafone è sicuramente tra gli operatori maggiormente in Italia, sia nel segmento delle offerte mobile e sia in quello della rete fissa . Questo vale anche per le promozioni che offre ai suoi clienti.

La promozione che è in fase di proposizione ad alcuni clienti Vodafone riguarda la possibilità di attivare NOW TV a un prezzo vantaggioso. Nello specifico, si tratta della possibilità di attivare il Pass Entertainment di NOW TV per il primo mese a 1€, mentre i rinnovi a partire dal secondo prevederanno la tariffa mensile di 9,99€.

Tale tariffa mensile di 9,99€ per il Pass Entertainment di NOW TV risulta scontata rispetto a quella standard che corrisponde a 14,98€. Per attivare la promozione i clienti Vodafone dovranno ricevere un SMS informativo da Vodafone, il quale include un link per l'attivazione.

Sarà necessario verificare il numero di telefono personale per attestare la propria identità prima di attivare la promo.

L'iniziativa di Vodafone prevede la possibilità di attivare l'abbonamento NOW TV e i suoi conseguenti addebiti mensili direttamente sul proprio conto Vodafone. I pagamenti verranno quindi addebitati su credito residuo oppure in fattura.