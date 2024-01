Velocità di upload più elevate: Vodafone, Qualcomm e Xiaomi provano il futuro del 5G

Uno dei limiti attuali del 5G riguarda le velocità di caricamento, che si assestano su una media di circa 100 Mbps, ma grazie agli sforzi congiunti di Vodafone, Qualcomm e Xiaomi a breve potremmo avere accesso a velocità molto maggiori (se siete in cerca di uno smartphone 5G, non perdetevi il nostro elenco dei migliori sul mercato, sempre aggiornato e con offerte imperdibili!).

L'operatore ha infatti annunciato di aver sperimentato a Ciudad Real, in Spagna, e ad Hannover in Germania una nuova tecnologia 5G che si avvantaggia del nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 montato sugli ultimi Xiaomi 14 (non è stato specificato il modello, presumibilmente si tratta di Xiaomi 14).

Il risultato dei test è stato confortante, in quanto si sono riusciti a raggiungere i 273 Mbps utilizzando, in Germania la rete commerciale 5G Standalone (5G SA) di Vodafone, mentre in Spagna si è sfruttata la rete 5G denominata "CREATE" (Ciudad Real España Advanced Testing Environment).

Stando al comunicato stampa di Vodafone, se attualmente la maggior parte degli smartphone di oggi hanno a disposizione uno o due canali dedicati all'uplink, il che limita la velocità di upload soprattutto in aree al coperto o affollate, la nuova tecnologia sfrutterebbe meglio la trasmissione del segnale.

Chiamata Uplink Carrier Aggregation con Tx Switching, la novità introdotta dalle tre aziende combina più canali di trasmissione supportati dallo smartphone e dall'antenna mobile, ottimizzando le modalità di trasmissione delle informazioni. Questo consente un aumento della velocità tra il 35% e il 54%, a seconda della distanza tra lo smartphone e il sito mobile.

Gran parte del merito è poi da attribuirsi alla tecnologia 5G Standalone, che si differenzia dal 5G non standalone basato su 4G utilizzato da molti operatori mobili attuali, e che Vodafone ha lanciato in Germania e UK, con altri programmi pilota in diversi Paesi.