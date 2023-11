Vodafone presenta Red Max Under 18: i dettagli sull'unica offerta attivabile da minorenni

Novità provenienti da Vodafone. In particolare, l'offerta di rete mobile Vodafone Red Max Under 16, da ieri 20 novembre, ha cambiato nome in Vodafone Red Max Under 18: dunque, sarà attivabile da tutti i nuovi clienti minorenni. A riguardo, si tratta dell'unica offerta che potrà essere sottoscritta dagli utenti che ancora non hanno raggiunto la maggiore età. Inoltre, la promozione potrà essere attivata esclusivamente nei negozi.

Entrando nei particolari della notizia, Red Max Under 18 offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili (anche in Unione Europea), SMS illimitati e 100 Giga di traffico dati fino in 5G. Tra l'altro, è incluso anche il servizio Rete Sicura (solo per la funzionalità di Parental Control), il tutto al prezzo mensile di 9,99 euro. Sul Parental Control, l'AGCOM, con la delibera 9/23/CONS, ha stabilito che gli operatori di telefonia dovranno includere gratuitamente dei servizi proprio di Parental Control al fine di filtrare i contenuti non appropriati per i più piccoli (l'obbligo vale per le offerte dedicate ai minori, mentre per il resto delle promozioni i cosiddetti SCP dovranno essere disponibili come attivabili).